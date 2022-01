Vuelta al Tachira | la caduta dei ciclisti è disastrosa

Advertising

zazoomblog : Ciclismo il Team Corratec vince la sua prima corsa! Sigillo della Continental italiana Rajovic trionfa alla Vuelta… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Vuelta al Tachira 2022, Dusan Rajovic porta il Team Corratec al successo nella seconda tappa - gusbringglass : RT @SpazioCiclismo: Vuelta al Tachira 2022, Dusan Rajovic porta il Team Corratec al successo nella seconda tappa - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Vuelta al Tachira 2022, Dusan Rajovic porta il Team Corratec al successo nella seconda tappa - SpazioCiclismo : Vuelta al Tachira 2022, Dusan Rajovic porta il Team Corratec al successo nella seconda tappa -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Tachira

E' accaduto durante la seconda tappa della 57aal Táchira, come mostrato in questo video di Julio Enrique Rangel (@juliorangeljer).La vittoria di Colon (Idea Indeportes Antioquia) nella frazione d'apertura della 67esimaalè giunta al termine di una tappa che si è corsa prima su un tratto in linea per concludersi ...Primo storico successo per il Team Corratec nel ciclismo professionistico. Un sigillo importante per questa squadra italiana di livello Continental, nata lo scorso autunno e già capace di mettersi in ...La pioggia di Ciudad Bolivia bagna la prima storica vittoria del Team corratec che si impone nella seconda tappa della Vuelta al Tachira grazie al Campione Nazionale serbo Dusan Rajovic che già nella ...