Una donna torna alla guida del Parlamento europeo (Di martedì 18 gennaio 2022) Oggi a Strasburgo verrà eletto il nuovo presidente del Parlamento europeo, successore del compianto David Sassoli. E a vent'anni dalla presidenza di Nicole Fontaine, tornerà a una donna. I candidati a guidare l'aula fino al 2024 sono quattro, ma la favorita è la maltese Roberta Metsola del Ppe. Per l'unico uomo in corsa, il polacco del Pis Kosma Zlotowski espresso dai conservatori dell'Ecr, è quasi impossibile farcela, anche se dovesse avere il sostegno di Identità e democrazia – il gruppo di cui fa parte la Lega – che ha preferito non indicare un suo candidato. Le sfidanti di Metsola sono l'ex ministra della Cultura svedese Alice Bah Kuhnke dei Verdi-Ale, su cui potrebbero convergere i voti dei socialisti e dei liberali non convinti da Metsola per le sue posizioni conservatrici sull'aborto, e la ...

