Treno per Orio alla Conferenza dei servizi | Dori | “Si ascoltino i cittadini | Bergamo non è dépendance di Milano”

Si è tenuta martedì 18 gennaio la prima Conferenza dei servizi sul progetto del collegamento ferroviario tra Bergamo e l'Aeroporto di Orio al Serio. È ormai risaputo che il progetto di RFI prevede significativi interventi all'interno di Boccaleone, che secondo il Comitato di quartiere rischia di essere diviso e restare isolato dal resto della città. "Come già manifestato attraverso una mia interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità e al Ministro della Transizione Ecologica, ribadisco la necessità che si tengano in considerazione le proposte dei cittadini e, in particolare, l'ipotesi del semi-interramento di un tratto della linea ferroviaria per salvaguardare il quartiere Boccaleone e garantire la compatibilità ambientale del nuovo collegamento – dichiara ...

