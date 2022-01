Trasporti pubblici, obbligo Super Green Pass: cosa cambia e come funziona, tutte le regole (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’obbligo di Super Green Pass per tutti i tipi di Trasporti pubblici, dunque anche per quelli locali. Per salire su un mezzo, dunque, sarà obbligatorio avere il vaccino in corso di validità o essere guarito dal Covid, non sarà più possibile salire con il tampone. “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’diper tutti i tipi di, dunque anche per quelli locali. Per salire su un mezzo, dunque, sarà obbligatorio avere il vaccino in corso di validità o essere guarito dal Covid, non sarà più possibile salire con il tampone. “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delrafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri ...

