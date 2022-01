Texas, sequestratore nella sinagoga era noto ad autorità Gb (Di martedì 18 gennaio 2022) Il sequestratore morto nell'attacco perpetrato in una sinagoga del Texas, il cittadino britannico di radici familiari islamiche Malik Faisal Akram, era noto alle autorità del Regno Unito. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilmorto nell'attacco perpetrato in unadel, il cittadino britannico di radici familiari islamiche Malik Faisal Akram, eraalledel Regno Unito. Lo ha ...

