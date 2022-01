Tetto dei 5mila bocciato? Verso capienza al 50% da febbraio (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Tetto dei 5mila spettatori non convince. Da stadi mezzi vuoti, ad altri mezzi pieni, il paradosso è stato evidente in questo primo turno di campionato all’insegna dell’autolimitazione della capienza decisa dalla Lega Serie A. Una scelta fatta per evitare il rischio di uno stop al campionato, un compromesso che durerà – almeno – per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 gennaio 2022) Ildeispettatori non convince. Da stadi mezzi vuoti, ad altri mezzi pieni, il paradosso è stato evidente in questo primo turno di campionato all’insegna dell’autolimitazione delladecisa dalla Lega Serie A. Una scelta fatta per evitare il rischio di uno stop al campionato, un compromesso che durerà – almeno – per L'articolo

Advertising

Milannews24_com : Serie A, il tetto dei 5mila spettatori non funziona: a febbraio si torna al 50% - spntony : RT @enniogiannascol: La Francia mette un tetto al caro bollette. Il ministro delle Finanze Le Maire: i prezzi non dovranno salire più del 4… - TSankara8 : @Tiberio_Centi @IlNasara @beppe_grillo @Mov5Stelle Visto che no capisco, spiegami quanti alloggi avete trovato e pe… - forzaroma : Il paradosso dei 5000: il mini-tetto non funziona. A febbraio si torna al 50%? #ASRoma - ILOVEPACALCIO : Il paradosso dei 5.000: stadi deserti e mezzi pieni. Il mini-tetto non funziona. A febbraio si torna al 50%? - Ilov… -