Rendicontazione voucher Innovation Manager | c’è tempo fino al 20 gennaio

Leggi su fmag

(Di martedì 18 gennaio 2022) Per ladelle spese relative ai– misura introdotta dalla Manovra 2019 per agevolare l’acquisto di servizi con un contributo a fondo perduto – c’èal prossimo 20. L’è una figura specializzata, prevista dal MISE, per agevolare la trasformazione e gli investimenti in ottica di Industria 4.0: si occupa di favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e per sviluppare competenze, sul piano tecnico eiale, in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica....