Paolo Bonolis perde la testa in diretta: “Lei è un cogl***e” (Di martedì 18 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante Avanti un altro pure di sera, Paolo Bonolis ha perso le staffe. Il maestro Luca Laurenti si è reso protagonista di un momento davvero incredibile. Ecco cosa è successo. Avanti un altro è uno dei programmi maggiormente seguiti. Inizialmente, era previsto solo nella fascia preserale ma il grande successo ha cambiato le cose. Infatti, Leggi su youmovies (Di martedì 18 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante Avanti un altro pure di sera,ha perso le staffe. Il maestro Luca Laurenti si è reso protagonista di un momento davvero incredibile. Ecco cosa è successo. Avanti un altro è uno dei programmi maggiormente seguiti. Inizialmente, era previsto solo nella fascia preserale ma il grande successo ha cambiato le cose. Infatti,

Advertising

AurelianoStingi : Questa sera su canale 5 alle 21 c’è “avanti un altro” con Paolo Bonolis, invece sul canale Instagram di… - marcuspascal1 : RT @2elly1: La #bruganelli che se la tira..se non avesse sposato paolo bonolis (che chissà perché gli danno milioni di euro per fare il cre… - princess_jas00 : RT @bagnotrash: 'Noi falliti, noi che non abbiamo storia, troverò anche io qualcuno con un aereo privato per portarmi in giro. Ma poi chi è… - Annalisa2310 : RT @Yumi0602_: #GFvip Ma io lavoro da 17 anni..grazie a Ciao Darwin ,avanti un altro etc etc...i programmi di Paolo Bonolis ...ah sì mio ma… - ilregginoit : Calciatore per un giorno, non ha mancato di farsi un selfie con il noto conduttore televisivo e postarlo sulla sua… -