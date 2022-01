Omicron, ottimismo Oms dopo i dati dalla Gran Bretagna: 'La fine della pandemia è sempre più vicina' (Di martedì 18 gennaio 2022) La fine della pandemia è sempre più vicina. I dati più confortanti arrivano dalla Gran Bretagna , dove i contagi Omicron sono in calo: per questo potrebbe diventare il primo Paese ad entrare in una ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Lapiù. Ipiù confortanti arrivano, dove i contagisono in calo: per questo potrebbe diventare il primo Paese ad entrare in una ...

Advertising

ale_AsRoma_92 : RT @OrtigiaP: E' palese che l'omicron è gestibilissima come un'influenza, il trend è in calo, abbiamo #datigrezzi che si modificano ad uso… - Samanta8888 : RT @OrtigiaP: E' palese che l'omicron è gestibilissima come un'influenza, il trend è in calo, abbiamo #datigrezzi che si modificano ad uso… - TytoAlb82433730 : RT @OrtigiaP: E' palese che l'omicron è gestibilissima come un'influenza, il trend è in calo, abbiamo #datigrezzi che si modificano ad uso… - marisa_s_43 : RT @OrtigiaP: E' palese che l'omicron è gestibilissima come un'influenza, il trend è in calo, abbiamo #datigrezzi che si modificano ad uso… - Mariang47614228 : RT @OrtigiaP: E' palese che l'omicron è gestibilissima come un'influenza, il trend è in calo, abbiamo #datigrezzi che si modificano ad uso… -