Mondiale Endurance - Peugeot 9X8 in azione in Spagna Salterà Sebring

(Di martedì 18 gennaio 2022) Laha portato in pista in, sul circuito di Aragon, la Hypercar 9X8 che prenderà parte ad alcune gare del2022. Ecco le prime immagini che lasciano intravedere le prime forme e alcune scelte tecniche coraggiose.. La Casa del Leone fa sapere che tutto procede secondo programma e la 9X8 sta affrontando ora la fase di sviluppo che porterà poi all'omologdella vettura per scendere in pista nella classe Hypercar del WEC. Il team risulta iscritto al campionato, tuttavia è già noto che lanon sarà presente a- il prossimo marzo - per la gara inaugurale. Il costruttore francese, infatti, conferma la sua visione nel lungo termine e tramite le parole di Jean-Marc Finot, ...

Advertising

PremVitesse : Peugeot scende in pista con la 9X8, il prototipo che riporterà la casa del Leone nel mondiale Endurance. Lo farà co… - corsedimoto : #FIMEWC F.C.C. TSR Honda France punta al titolo Mondiale Endurance 2022 ed i suoi piloti si concentreranno esclusiv… - realjonroscoe : RT @It_Endurance: #FIA #WEC #ACO #24HLeMans - Sabrina63967774 : RT @mult1formula: AUGURI GIANCARLO FISICHELLA???? L'ex pilota di Formula 1, attualmente impegnato nel Mondiale Endurance, oggi compie 49 ann… - mult1formula : AUGURI GIANCARLO FISICHELLA???? L'ex pilota di Formula 1, attualmente impegnato nel Mondiale Endurance, oggi compie… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Endurance

... dopo essersi affermate per l'organizzazione in Italia delle gare di maggior prestigio a livello. L'incarico è maturato dopo il grande successo del 'Longines FEIWorld Championship ...Per Ott Tanak quello che sta per aprirsi dal Rallye di Monte Carlo di questo fine settimana sarà il terzo anno nel WRC con Hyundai Motorsport, dopo la vittoria del titolocon Toyota nel 2019. Da allora l'estone non è riuscito più a ripetere l'exploit, classificandosi terzo nel 2020 e quinto nel 2021. Le incognite davanti a Tanak E se nella stagione precedente ...Comunicate le modifiche al regolamento sportivo, medico e disciplinare che entreranno in vigore nella stagione 2022 ...Dopo aver conquistato il secondo titolo europeo Supersport, nella stagione 2022 il centauro spezzino Kevin Manfredi ha deciso di correre in più campionati contemporaneamente. E dunque non gareggerà, c ...