Migliora la qualità dell’aria, ma limite Pm10 rispettato solo in 3 capoluoghi: i dati di Bergamo e Lombardia (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel 2021, per quanto riguarda i valori di Pm10 nei capoluoghi provinciali, – con riferimento alla stazione peggiore del programma di valutazione in ciascuna città – si sono verificati 66 giorni di superamento della media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo (µg/m3) di Pm 10 a Cremona, 61 a Milano, 60 a Lodi, 59 a Brescia, 55 a Mantova, 53 a Pavia, 46 a Monza, 41 a Como, 39 a Bergamo, 19 a Lecco e a Sondrio, 17 a Varese. Nel 2020 il numero di giorni di superamento era stato complessivamente pari a 90 giorni a Milano, 78 a Cremona, 66 a Mantova e Monza, 64 a Pavia, 62 a Brescia, 59 a Lodi, 46 a Bergamo e Como, 25 a Varese, 24 a Lecco, e 7 a Sondrio. Anche se il limite di 35 giorni previsto dalla normativa italiana ed europea è stato rispettato – come nel 2020 – ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel 2021, per quanto riguarda i valori dineiprovinciali, – con riferimento alla stazione peggiore del programma di valutazione in ciascuna città – si sono verificati 66 giorni di superamento della media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo (µg/m3) di Pm 10 a Cremona, 61 a Milano, 60 a Lodi, 59 a Brescia, 55 a Mantova, 53 a Pavia, 46 a Monza, 41 a Como, 39 a, 19 a Lecco e a Sondrio, 17 a Varese. Nel 2020 il numero di giorni di superamento era stato complessivamente pari a 90 giorni a Milano, 78 a Cremona, 66 a Mantova e Monza, 64 a Pavia, 62 a Brescia, 59 a Lodi, 46 ae Como, 25 a Varese, 24 a Lecco, e 7 a Sondrio. Anche se ildi 35 giorni previsto dalla normativa italiana ed europea è stato– come nel 2020 – ...

