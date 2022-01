Meteo martedì: ancora stabilità, ma in arrivo nubi e piogge. Ecco dove (Di martedì 18 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La nuova settimana comincia con poche novità, ancora segnata dal dominio dell’anticiclone, vasto e robusto sugli stati centro-occidentali del Continente, in grado di abbracciare anche l’Italia. Sulle nostre regioni il tempo è in gran parte stabile, ma si devono fare i conti con le nebbie che sono sempre presenti su tratti della Val Padana e delle zone interne del Centro Italia, anche se tendenti a diradarsi nelle ore diurne. Sulle regioni meridionali invece si sta attivando una certa instabilità, a causa di infiltrazioni di correnti umide dai quadranti settentrionali, innescate dal passaggio molto marginale della coda di un fronte in transito lungo il perimetro dell’anticiclone e diretto verso i Balcani. Provocherà giusto qualche pioggia che andrà esaurendosi in giornata. Mercoledì invece andremo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La nuova settimana comincia con poche novità,segnata dal dominio dell’anticiclone, vasto e robusto sugli stati centro-occidentali del Continente, in grado di abbracciare anche l’Italia. Sulle nostre regioni il tempo è in gran parte stabile, ma si devono fare i conti con le nebbie che sono sempre presenti su tratti della Val Padana e delle zone interne del Centro Italia, anche se tendenti a diradarsi nelle ore diurne. Sulle regioni meridionali invece si sta attivando una certa in, a causa di infiltrazioni di correnti umide dai quadranti settentrionali, innescate dal passaggio molto marginale della coda di un fronte in transito lungo il perimetro dell’anticiclone e diretto verso i Balcani. Provocherà giusto qualche pioggia che andrà esaurendosi in giornata. Mercoledì invece andremo ...

