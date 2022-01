Love is in the air anticipazioni 18 e 19 gennaio 2022, il grande cuore di Eda (Di martedì 18 gennaio 2022) Nelle puntate di Love is in the air in onda martedì 18 e mercoledì 19 gennaio 2022 assisterete ad un momento particolare quando Eda verrà a sapere che Kerem è stato licenziato. La giovane paesaggista prende così la decisione di lasciare anche lei l’Hotel per solidarietà nel confronti dell’amico, ma non prima di aver spinto proprio Kerem a fare una cosa per lei. Anche Serkan improvvisa e sceglie la stessa via della Yildiz, lasciando il lavoro che svolgeva a Sile. Deniz ha provocato tutto questo solo per gelosia. Seguite questo episodio anche in streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity. Ilary Blasi e il no a Soleil Sorge Una voce insistente circola nei corridoi Mediaset riguardo la conduttrice e l'ex naufraga del reality di Canale 5 ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 gennaio 2022) Nelle puntate diis in the air in onda martedì 18 e mercoledì 19assisterete ad un momento particolare quando Eda verrà a sapere che Kerem è stato licenziato. La giovane paesaggista prende così la decisione di lasciare anche lei l’Hotel per solidarietà nel confronti dell’amico, ma non prima di aver spinto proprio Kerem a fare una cosa per lei. Anche Serkan improvvisa e sceglie la stessa via della Yildiz, lasciando il lavoro che svolgeva a Sile. Deniz ha provocato tutto questo solo per gelosia. Seguite questo episodio anche in streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity. Ilary Blasi e il no a Soleil Sorge Una voce insistente circola nei corridoi Mediaset riguardo la conduttrice e l'ex naufraga del reality di Canale 5 ...

