La conferenza di pace di Parigi e le premesse della Seconda Guerra Mondiale

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dal 18 gennaio 1919 al 21 gennaio dell’anno successivo si tiene ladi. In questa sede i rappresentanti dei paesi vincitori del primo conflitto, si incontrarono per disegnare il futuro geopolitico dell’Europa e segnare i nuovi equilibri politici con la firma di nuovi trattati di. I protagonisti di questo appuntamento sono i cosiddetti “Big Four“. I quattro grandi: quattro personalità di grande peso nel panorama politico e diplomatico del tempo. Questo gruppo di potere contava: Thomas Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti; George Clemenceau, presidente del consiglio francese; David Lloyd George, primo ministro del Regno Unito e Vittorio Emanuele Orlando, presidente del consiglio italiano. Il pesodidi ...

Oggi nel 1919 iniziava la Conferenza di Pace di Parigi. I quattro grandi ridefiniscono l'Europa ponendo le premesse per la successiva guerra.Accadde oggi, 18 gennaio 1919: inizia la Conferenza di Versailles. Partorì il relativo trattato che pose fine alla Grande Guerra.