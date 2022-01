Immobili: vivere un anno in Sicilia, con Airbnb 'Casa a 1 euro' restaurata e di design (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Labitalia) - anno nuovo, Casa nuova. Airbnb cerca in tutto il mondo una persona pronta a trasferirsi e a vivere gratuitamente per un anno a Sambuca di Sicilia, diventando host di una storica ‘Casa a 1 euro', completamente ristrutturata e trasformata in un'abitazione di design. Grazie alle possibilità offerte oggi dallo smart working e a una rinnovata flessibilità che permette di vivere ovunque nel mondo, una persona avrà la possibilità di trasferirsi in Sicilia insieme alla famiglia o una persona a propria scelta, alla sola condizione di diventare host e affittare una delle stanze della Casa su Airbnb. La ‘Casa a 1 euro' ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Labitalia) -nuovo,nuova.cerca in tutto il mondo una persona pronta a trasferirsi e agratuitamente per una Sambuca di, diventando host di una storica ‘a 1', completamente ristrutturata e trasformata in un'abitazione di. Grazie alle possibilità offerte oggi dallo smart working e a una rinnovata flessibilità che permette diovunque nel mondo, una persona avrà la possibilità di trasferirsi ininsieme alla famiglia o una persona a propria scelta, alla sola condizione di diventare host e affittare una delle stanze dellasu. La ‘a 1' ...

