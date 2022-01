Gronchi, il presidente impassibile nel leggere 658 schede col suo nome (Di martedì 18 gennaio 2022) Il personaggio. Era il 29 aprile 1955: il pontederese, che guidava la Camera, fu eletto capo dello Stato Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 18 gennaio 2022) Il personaggio. Era il 29 aprile 1955: il pontederese, che guidava la Camera, fu eletto capo dello Stato

Gronchi, il presidente impassibile nel leggere 658 schede col suo nome Il Tirreno Gronchi, il presidente impassibile nel leggere 658 schede col suo nome Un pisano sul Colle più alto. Un pontederese nelle stanze del Quirinale che già videro i passi di pontefici e re. Un toscano alla scrivania della più prestigiosa carica istituzionale. È Giovanni Gronc ...

Aneddoti e curiosità del voto Dalla nascita della Repubblica al 2015, anno in cui è stato eletto Sergio Mattarella, ci sono voluti una media di dieci votazioni per arrivare all’obiettivo. Solo Carlo Azeglio Ciampi ...

