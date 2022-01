GF Vip, la moglie di Kabir Bedi contro Alex Belli: “Abbandonate quel ragazzo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Anche se il percorso di Kabir Bedi nella casa del Grande Fratello Vip è iniziato da poco, il pubblico ha già dimostrato di sostenerlo e di apprezzare il suo animo pacato. In occasione dei suoi 76 anni, la moglie Parveen Dusanj Bedi, nella puntata di ieri 17 gennaio, ha deciso di inviargli un messaggio colmo di amore. Le sue parole affettuose hanno commosso sia Kabir che gli affezionati spettatori. La sua tenerezza, però, non le ha impedito di schierarsi contro Alex Belli. Infatti, sul suo profilo Twitter, è comparso un post carico d’astio. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, Kabir si scioglie davanti alle parole della ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Anche se il percorso dinella casa del Grande Fratello Vip è iniziato da poco, il pubblico ha già dimostrato di sostenerlo e di apprezzare il suo animo pacato. In occasione dei suoi 76 anni, laParveen Dusanj, nella puntata di ieri 17 gennaio, ha deciso di inviargli un messaggio colmo di amore. Le sue parole affettuose hanno commosso siache gli affezionati spettatori. La sua tenerezza, però, non le ha impedito di schierarsi. Infatti, sul suo profilo Twitter, è comparso un post carico d’astio. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,si scioglie davanti alle parole della ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, la moglie di Kabir Bedi contro Alex Belli: “Abbandonate quel ragazzo” - tuttopuntotv : GF Vip, la moglie di Kabir Bedi contro Alex Belli: “Abbandonate quel ragazzo” #GFVip6 #GFVip #kabirbedi #alexbelli - IsaeChia : #GfVip 6, la moglie di Kabir Bedi contro Alex Belli: “Perché una donna dovrebbe voler stare con lui?” Secondo Parv… - zazoomblog : GF Vip le lacrime di Kabir Bedi per il messaggio della moglie Parveen Dusanj - #lacrime #Kabir #messaggio #della - mony_carmy : @StefanoGuerrera Poi ci sono io che se sento parlare di tradimenti mi torna in mente il tizio di c’è posta per te c… -