Gf Vip, Delia Duran si confida con Jessica Selassié: «Sono qui per far capire ad Alex che io valgo» (Di martedì 18 gennaio 2022) Appena entrata al Grande Fratello Vip, Delia Duran si scopre fragile e sola, e si confida con Jessica Selassié. La nostalgia per Alex Belli comincia già a farsi sentire e la... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Appena entrata al Grande Fratello Vip,si scopre fragile e sola, e sicon. La nostalgia perBelli comincia già a farsi sentire e la...

Advertising

hopeangel365 : Durante la pubblicità Barù gliel'ha suonate a Delia #gfvip #jessvip #barù #jeru #lulù #soleil - LaStampa : Grande Fratello Vip, Delia scoppia in lacrime dopo lo scontro con Soleil: “Qui la vittima sono io” - infoitcultura : Gf Vip, la piccante confessione di Delia Duran: «Io e Alex siamo andati con un'altra donna» - infoitcultura : GF VIP 6: Delia in lacrime e Soleil soddisfatta. Cos’è successo? - tuttopuntotv : GF VIP 6: Delia in lacrime e Soleil soddisfatta. Cos’è successo? #GFVip6 #GFVip #deliaduran #soleilsorge #alexbelli -