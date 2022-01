Etiopia, allarme Onu per il Tigray: “È sull’orlo di un disastro umanitario”. Wfp: “Siamo costretti a scegliere chi nutrire” (Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre l’Onu denuncia che la regione del Tigray (nel nord est dell’Etiopia) si trova “sull’orlo di un disastro umanitario“, la guerra civile iniziata il 4 novembre 2020 vive una fase di svolta. Che non è per niente positiva. Infatti, alla notizia giunta domenica 16 gennaio della scarcerazione delle 7 suore arrestate dalle forze di polizia etiopi il 30 novembre 2021 ad Addis Abeba si contrappone l’annuncio di venerdì 14 del Programma alimentare mondiale (Wfp) che dal 17 gennaio saranno distribuite le ultime scorte di cereali, legumi e petrolio al Tigray, la regione da cui provengono i ribelli che puntano a rovesciare il governo centrale, dove si stima che più di 5 milioni di persone abbiano bisogno di assistenza alimentare. “Le scorte di alimenti fortificati per il trattamento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre l’Onu denuncia che la regione del(nel nord est dell’) si trova “di un“, la guerra civile iniziata il 4 novembre 2020 vive una fase di svolta. Che non è per niente positiva. Infatti, alla notizia giunta domenica 16 gennaio della scarcerazione delle 7 suore arrestate dalle forze di polizia etiopi il 30 novembre 2021 ad Addis Abeba si contrappone l’annuncio di venerdì 14 del Programma alimentare mondiale (Wfp) che dal 17 gennaio saranno distribuite le ultime scorte di cereali, legumi e petrolio al, la regione da cui provengono i ribelli che puntano a rovesciare il governo centrale, dove si stima che più di 5 milioni di persone abbiano bisogno di assistenza alimentare. “Le scorte di alimenti fortificati per il trattamento di ...

