Di Stefano: “Il Milan 1 è una grande squadra, ma le alternative…” (Di martedì 18 gennaio 2022) Peppe Di Stefano ha analizzato il momento di Brahim Diaz e ha espresso il proprio pensiero sul Milan: è da scudetto o no? Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Peppe Diha analizzato il momento di Brahim Diaz e ha espresso il proprio pensiero sul: è da scudetto o no? Le dichiarazioni

Advertising

asusual01 : RT @IomechiamoRoma1: 'Gli episodi di Milan-Roma? Non mi interessano, degli arbitri non parlo' Stefano #Pioli,6 Gennaio 2022 'Mi dispiace… - MilanWorldForum : Di Stefano:'Milan, alternative non all'altezza. Diaz...' Le dichiarazioni -) - PianetaMilan : #DiStefano: “Il #Milan 1 è una grande squadra, ma le alternative…” #ACMilan #SempreMilan - SaverioTolomeo : RT @AlBlind76: 'Gli episodi di Milan-Roma? Non mi interessano, degli arbitri non parlo'. 6 gennaio 2022 'Mi dispiace dirlo, ma la colpa d… - sheva_gol : @Stefano_ferste @Immantinente_ @EdoardoMecca1 Eh certo, c'è di mezzo il milan, sicuramente non la rigiocheranno -