“Così non si va avanti”. GF Vip, Adriana Volpe non ci sta. E lancia l’allarme sui concorrenti (Di martedì 18 gennaio 2022) I telespettatori continuano a seguire con costanza e passione le vicende del ‘GF Vip’, anche se le polemiche sono sempre dietro l’angolo e a tratti anche il pubblico è innervosito un po’ troppo da dinamiche troppo accese. Ci sono state nelle ultime settimane situazioni molto sgradevoli con protagoniste Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Lulù Selassié. Ma nell’ultima puntata è scoppiata in lacrime pure Jessica Selassié. E ora Adriana Volpe ha deciso di dire la sua sull’edizione del reality show. Prima di parlarvi dell’opinionista Adriana Volpe, c’è stato un altro episodio accaduto il 17 gennaio. Nella melma è finito anche Alessandro Basciano, ripreso da Alfonso Signorini dopo alcune frasi rivolte a Sophie in uno dei loro battibecchi. “Certamente certe espressioni appartengono alla mentalità maschilista, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) I telespettatori continuano a seguire con costanza e passione le vicende del ‘GF Vip’, anche se le polemiche sono sempre dietro l’angolo e a tratti anche il pubblico è innervosito un po’ troppo da dinamiche troppo accese. Ci sono state nelle ultime settimane situazioni molto sgradevoli con protagoniste Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Lulù Selassié. Ma nell’ultima puntata è scoppiata in lacrime pure Jessica Selassié. E oraha deciso di dire la sua sull’edizione del reality show. Prima di parlarvi dell’opinionista, c’è stato un altro episodio accaduto il 17 gennaio. Nella melma è finito anche Alessandro Basciano, ripreso da Alfonso Signorini dopo alcune frasi rivolte a Sophie in uno dei loro battibecchi. “Certamente certe espressioni appartengono alla mentalità maschilista, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Così non Bar e ristoranti: ecco dove si decide il nuovo presidente della Repubblica ... i partiti scaldano i motori ma, come di consueto, le trattative si svolgeranno non troppo lontano ...molto sconveniente per entrambi se il leader della Lega si presentasse a Largo del Nazareno così ...

iPhone 13: niente cancellazione del rumore, non è un bug Stando però a quanto recentemente emerso le cose non starebbero così. L'azienda di Cupertino, infatti, ha finalmente deciso di pronunciarsi in merito a questa piccola, ma decisamente fastidiosa ...

Dopo le feste è corsa al "detox": ma cosa vuol dire davvero? Occhio alle diete 'miracolose' e pericolose