Concorso Scuola Secondaria Discipline letterarie, latino e greco: classe A13 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tra alcune settimane, a seconda dell'andamento dei contagi, potrebbe essere reso noto il calendario della prova scritta del Concorso Scuola Secondaria, per cui si attende ancora la pubblicazione del decreto per iniziare la procedura. Inoltre, nelle ultime settimane, il Ministero dell'Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che Disciplineranno i concorsi ordinari della Scuola, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis. Le principali novità riguardano l'organizzazione della procedura di selezione, e prevedono l'eliminazione della preselettiva e la prova scritta composta da quesiti a risposta multipla. Concorso Ordinario Scuola Secondaria: prove e punteggi In attesa della pubblicazione in Gazzetta ...

