Calendario Coppa Italia 2022 oggi | orari partite 18 gennaio | programma | tv | streaming

(Di martedì 18 gennaio 2022) Torna quest’lo spettacolo delladi calcio, per unche prevedere quest’due, ad iniziare dalle ore 17.30, quando la Lazio di Ciro Immobile ospiterà l’Udinese, mentre alle 21 la Juventus cercherà di proseguire il proprio cammino contro la Sampdoria. Completa la trasmissione televisiva, con Mediaset che coprirà entrambe le sfide. Lazio-Udinese sarà infatti visibile su1, con Juventus-Sampdoria che andrà invece in onda su Canale 5, mentre non mancherà la diretta insulla piattaforma gratuita Mediaset Play.– Martedì 18...

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Coppa America, definito il calendario completo: si comincia sabato 29 gennaio con Perù-Venez… - eia58 : RT @theboss_1908: Io continuona non accettare questo calendario Lazio/Juve/Atalanta, a febbraio dopo la sosta Milan/Roma?(Coppa)/Napoli/Liv… - bikechannel_ : ?? Prende forma la stagione 2022 della @wesseries, la Coppa del Mondo Uci di e-mtb xc. Tre tappe ancora da svelare,… - LALAZIOMIA : Calendario Coppa Italia calcio 2022: orari partite 18-20 gennaio, programma, canali tv, streaming - zazoomblog : Calendario Coppa d’Africa oggi orari partite 17 gennaio: programma canali tv streaming - #Calendario #Coppa #d’Afri… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Coppa

OA Sport

Giovedì sera invece è arrivata una faticosa vittoria inItalia contro il Genoa, piegato solamente dopo 120 minuti di gioco. Ilpotrebbe comunque dare una mano, perché oggi il Milan ...... dopo l'Empoli inItalia ed il Venezia domenica prossima nel mirino entrano derby e Napoli. ... solo a quel punto si potrà tratteggiare una prima linea, con unain discesa, osservando ...Torna quest'oggi lo spettacolo della Coppa Italia di calcio 2022, per un programma che prevedere quest'oggi due partite, ad iniziare dalle ore 17.30, quando la Lazio di Ciro Immobile ospiterà l'Udines ...In Coppa d'Africa si prosegue senza sosta. La fase a gironi va avanti fra partite, gol ed emozioni incredibili, in questo inizio di 2022. In questo martedì 18 gennaio saranno due le partite in agenda, ...