Aus Open | day 2 | Sinner parte bene | Musetti lotta ma passa De Minaur

(Di martedì 18 gennaio 2022) A Melbourne nella seconda giornata, riservata allabassa del tabellone, Mager cede in tre set a Rublev: subito fuori anche Travaglia, Cecchinato e Seppi. Jannik raggiunge al secondo turno Berrettini e Sonego che torneranno in campo mercoledì (alta del draw)

Advertising

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - anboni : @barbarab1974 Ti risparmio tempo: video vecchio di anni, la tennista manco è iscritta agli Aus Open. Comunque, stor… - infoitsport : Aus Open, day 3: Berrettini e Sonego, obiettivo terzo turno - kroos_cj : Aus Open Parlay 1.18.22. Carreno ML. (-270) Sonego ML. (-240) Nadal 3-0. (-250) Berrettini 3-0. (-145) Shapovalov 3-0. (+140) - poorsantarella : Like e gioco 10 euro su Sinner in finale agli aus open -

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open

Eurosport IT

Andreas Seppi saluta gli Australian, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di ... Bolt () 6 - 3 6 - 3 6 - 4 Andujar (Esp) b. Dzumhur (Bih) 6 - 1 7 -......in tre set al polacco Majchrzak MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andreas Seppi saluta gli Australian, ... Bolt () 6 - 3 6 - 3 6 - 4 Andujar (Esp) b. Dzumhur (Bih) 6 - 1 7 - 5 6 - 1 . glb/red 18 - Gen - 22 ...Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (francesi e stranieri). A Djokovic dunque, dopo l'Aus Open, potrebbe essere impedito di parteci ...dalla parte del numero uno del mondo e che teoricamente avrebbe potuto affrontare nei quarti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono impegnati mercoledì nel secondo turno degli Australian Open, primo ...