Traffico Roma del 17-01-2022 ore 08 | 00

(Di lunedì 17 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto incidente aSud sulla A1 e ilin coda all’altezza di Valmontone verso la capitale primi allenamenti poi per email sul raccordo anulare per ilche arriva dalla diramazione disud e poi sulla carreggiata interna del raccordo rallentamenti sono segnalati tra Anagnina e doppia rallentato ilanche sul per Silvano vera 24 tra Tor Cervara e la tangenziale est rallentamenti in entrata anche aNord su Cassia e Flaminia rallentamenti per incidenti invece a Ponte Galeria in Viale Franco D’Amico all’incrocio con via Giuseppe Colombo c’è un auto ribaltata al lato della strada moderate la velocità nel sopraggiungere Cambiamo argomento lavori di ripavimentazione saranno in ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - devngecu : RT @CCISS_Ministero: A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svinc… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Sv… - astralmobilita : ??? #A1 #RomaNapoli #incidente rimosso #traffico regolare ? #Firenze @WazeLazio @News_24it @Infoblu_Roma… - zazoomblog : Traffico Roma del 17-01-2022 ore 07:30 - #Traffico #17-01-2022 #07:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

Le auto incolonnate? Gli ingorghi nelle principali arterie che portano a? Macché. Le immagini delimpazzito in entrata e uscita dalla capitale sono ormai un lontano ricordo. 'Colpa' di situazioni come paura del Covid, incremento dello smartworking, dad e ...La viabilità Lunghe code di- come mostrano le foto di Antonio Capuano - si sono formare in via Ligea, in lungomare Trieste, viae in via Benedetto Croce (la strada che da Vietri ...Le auto incolonnate? Gli ingorghi nelle principali arterie che portano a Roma? Macché. Le immagini del traffico impazzito in entrata e uscita dalla capitale sono ormai un lontano ...Tornano oggi e domani a Roma le limitazioni per la circolazioni di numerose categorie di veicoli: divieti legati al peggioramento della qualità dell'aria. Con ordinanza sindacale ...