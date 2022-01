Sinfonia viola | la Fiorentina travolge il Genoa 6-0

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Unada applausi passeggia al Franchi contro ilvincendo senza problemi per 6-0 contro un avversario in caduta libera. Al 10? Hefti commette fallo in area su Saponara e l’arbitro, dopo il consulto con il Var, assegna il rigore. Dal dischetto di presenta Vlahovic che però fallisce, con Sirigu che blocca il tentativo di cucchiaio del croato. Lasi riscatta subito, passando in vantaggio al 15?. Vlahovic, servito in profondità da Nico Gonzalez, tenta lo scavetto su Sirigu in uscita ma il portiere salva. La palla finisce però sul mancino di Odriozola che mette dentro a porta quasi vuota, siglando così l’1-0. I toscani sono incontenibili e al 34? raddoppiano. Biraghi entra in area servito da Saponara e crossa bene sulla testa di Bonaventura, che dopo una prima parata di Sirigu ribadisce in rete ...