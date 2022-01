Sarri: «Contro l’Udinese sarà difficile, non abbiamo molti ricambi, 6-7 giocatori sono fermi» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla vigilia di Lazio-Udinese di Coppa Italia, l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, ha presentato la gara a Lazio Style Channel. Con quale spirito si affronta l’Udinese? “Con l’atteggiamento di voler passare il turno. È una manifestazione importante, vogliamo la qualificazione. Non dobbiamo pensare alla partita che verrà e neanche a quelle che abbiamo giocato in passato. Dispiace che non abbiamo tanti ricambi visto che abbiamo 6-7 giocatori fermi. sarà difficile, sotto l’aspetto mentale e fisico, ma dobbiamo tirare dritto”. Ci saranno cambi di formazione? Magari qualcuno avrà l’occasione di giocare di più… “Non abbiamo tante possibilità. Faremo qualche cambio ma non saranno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla vigilia di Lazio-Udinese di Coppa Italia, l’allenatore biancoceleste, Maurizio, ha presentato la gara a Lazio Style Channel. Con quale spirito si affronta? “Con l’atteggiamento di voler passare il turno. È una manifestazione importante, vogliamo la qualificazione. Non dobbiamo pensare alla partita che verrà e neanche a quelle chegiocato in passato. Dispiace che nontantivisto che6-7, sotto l’aspetto mentale e fisico, ma dobbiamo tirare dritto”. Ci saranno cambi di formazione? Magari qualcuno avrà l’occasione di giocare di più… “Nontante possibilità. Faremo qualche cambio ma non saranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Contro Coppa Italia, Sarri pensa al turnover per la Lazio Commenta per primo Spazio al turnover per la Lazio in Coppa Italia . Il Corriere dello Sport oggi parla dei possibili cambi cui Sarri sta pensando in vista della sfida di domani contro l'Udinese. Per le rotazioni però il tecnico biancoceleste deve tener conto anche degli indisponibli tra infortuni e Covid. In porta si rivedrà ...

Lazio, Sarrismo dove sei Più che bel gioco, Sarri sta mettendo in rilievo la polemica e la rosa inadatta alle sue idee, partendo dalla lamentela sul calendario contro la Lega Calcio, quindi il troppo gioco e quindi la rosa ...

Calcio, Sarri: "Contro l'Udinese con lo spirito di voler passare il turno" Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Lazio, ansia Pedro: oggi gli esami strumentali per scongiurare lo stiramento Vittoria netta e importante quella arrivata sabato contro la Salernitana, che però ha portato con sé anche una pessima notizia per la Lazio: Pedro è stato costretto a fermarsi e ...

Lazio - Udinese, Sarri: “Vogliamo passare il turno. E sulle assenze..." Archiviata la vittoria contro la Salernitana, i biancocelesti sono proiettati alla sfida di Coppa Italia in cui affronteranno l’Udinese. Alla vigilia del match è intervenuto ai ...

