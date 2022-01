Salvini sgambetta Berlusconi | «Farò una proposta convincente»

(Di martedì 18 gennaio 2022) La granitica e più volte ribadita unità del centrodestra arriva al nome di Silvio, ed è proprio questa del resto l’arma che ha permesso al Cavaliere di forzare la mano agli alleati portandoli a convergere sulla sua candidatura. Altro collante per quella coalizione non c’è e oltre la candidatura scomoda ma anche provvidenziale del signore d’Arcore resta solo l’ordine sparso. Lo chiarisce, con una conferenza stampa improvvisata di fronte a palazzo Madama. Ai giornalisti, fatte salve le monotone … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

