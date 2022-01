Salto con gli sci, Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Archiviato definitivamente dopo Zakopane il periodo valevole per la qualificazione a cinque cerchi, la Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2021-2022 si trasferisce nel weekend 21-23 gennaio sul trampolino grande di Titisee-Neustadt per disputare la dodicesima tappa stagionale del circuito maggiore. Il Large Hill teutonico (HS142) ospiterà due gare individuali, colmando di fatto lo spazio lasciato libero in calendario da Sapporo dopo la cancellazione della tappa nipponica causa Covid-19. Entrambe le competizioni individuali del weekend di Titisee-Neustadt verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player, discovery+ e Sky Go. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Archiviato definitivamente dopo Zakopane il periodo valevole per la qualificazione a cinque cerchi, ladelmaschile dicon gli sci 2021-si trasferisce nel weekend 21-23 gennaio sul trampolino grande diper disputare la dodicesima tappa stagionale del circuito maggiore. Il Large Hill teutonico (HS142) ospiterà due gare individuali, colmando di fatto lo spazio lasciato libero inda Sapporo dopo la cancellazione della tappa nipponica causa Covid-19. Entrambe le competizioni individuali del weekend diverranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport 1 ed in direttasu Eurosport Player, discovery+ e Sky Go. Di seguito il ...

