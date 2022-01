Ragno violino, donna viene punta due volte e muore all’improvviso tra le braccia del fidanzato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una donna di 46 anni è morta lo scorso 14 gennaio a causa di due puntura di Ragno violino: l’insetto l’avrebbe punta per due volte a distanza di due mesi -di cui l’ultima a novembre. A dare l’annuncio della morte è stato il fidanzato, che era presente al momento del decesso. Ragno violino, la donna era stata punta due volte Cristina Calzoni aveva 46 anni ed abitava a Gabicce Mare (provincia di Pesaro e Urbino). Era stata punta dal Ragno violino due volte, prima a settembre e poi a novembre, sempre mentre si trovava a San Bartolo di Pesaro, nel gattile in cui faceva volontariato. La prima volta la puntura non aveva dato enormi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Unadi 46 anni è morta lo scorso 14 gennaio a causa di due puntura di: l’insetto l’avrebbeper duea distanza di due mesi -di cui l’ultima a novembre. A dare l’annuncio della morte è stato il, che era presente al momento del decesso., laera statadueCristina Calzoni aveva 46 anni ed abitava a Gabicce Mare (provincia di Pesaro e Urbino). Era statadaldue, prima a settembre e poi a novembre, sempre mentre si trovava a San Bartolo di Pesaro, nel gattile in cui faceva volontariato. La prima volta la puntura non aveva dato enormi ...

