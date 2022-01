Psg, Leonardo furioso dopo la sfida col Brest: piombato nello spogliatoio dell’arbitro a protestare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stando a quanto riferisce L’Equipe, il match tra Psg e Brest ha lasciato degli strascichi. In particolare, il direttore sportivo dei parigini Leonardo sarebbe piombato negli spogliatoi di arbitro e assistenti per chiedere spiegazioni su quanto accaduto in campo, riferendosi nel dettaglio all’ammonizione a Mbappé per il litigio con Magnetti e al fallo su Wijnaldum di Agoume che ha portato all’infortunio dell’olandese. Lamentele che, però, per le modalità potrebbero portare a un’inibizione nei confronti del brasiliano. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stando a quanto riferisce L’Equipe, il match tra Psg eha lasciato degli strascichi. In particolare, il direttore sportivo dei pariginisarebbenegli spogliatoi di arbitro e assistenti per chiedere spiegazioni su quanto accaduto in campo, riferendosi nel dettaglio all’ammonizione a Mbappé per il litigio con Magnetti e al fallo su Wijnaldum di Agoume che ha portato all’infortunio dell’olandese. Lamentele che, però, per le modalità potrebbero portare a un’inibizione nei confronti del brasiliano. SportFace.

