Per il No vax Djokovic porte chiuse in mezza Europa, il premier spagnolo lo mette in guardia: ma a Madrid lo aspettano a braccia aperte (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il rischio è che l'anno peggiore per la carriera di Novak Djokovic sia appena cominciato. Nelle prime ore di questa mattina abbiamo pubblicato su Open un articolo che faceva il punto su tutti i tornei a cui il campione serbo potrebbe rinunciare. Ora la notizia che anche in Spagna potrebbero esserci problemi. Qui viene ospitato il Mutua Open, un torneo minore che di solito si tiene ad aprile. In risposta a una domanda sulla partecipazione del tennista il premier Pedro Sánchez ha spiegato che dovrà rispettare «tutte le norme sanitarie» che sono in vigore nello Stato. Al momento queste «norme sanitarie» dovrebbero consentire a Djokovic di giocare, visto che per entrare in Spagna bisogna avere un certificato di guarigione dal Covid, un test molecolare negativo o un certificato di vaccinazione. Per partecipare ai tornei sportivi poi viene ...

