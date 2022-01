Omicron e Long Covid, come sono cambiati i bambini: gli effetti della pandemia su cervello e relazioni (ma non c'entra la mascherina) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli effetti della pandemia - e ora più nello specifico di - sono destinati a vedersi solo a lungo termine. Eppure una fotografia della situazione per i più piccoli, a livello cerebrale ma anche di ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli- e ora più nello specifico di -destinati a vedersi solo a lungo termine. Eppure una fotografiasituazione per i più piccoli, a livello cerebrale ma anche di ...

Advertising

Gazzettino : Omicron, il Long #covid brucia alcune cellule del #cervello: disturbi alla memoria anche per sei mesi - jacopodimiceli : Anche se la percentuale dei sintomi a lungo termine si riducesse all'1%, il carico per il servizio sanitario pubbli… - jacopodimiceli : La vaccinazione potrebbe dimezzare la possibilità di sviluppare Long Covid, che riguarda anche le infezioni lievi.… - huwahuwa54 : RT @StefaniaFalone: Omicron, il Long Covid brucia alcune cellule del cervello: disturbi alla memoria anche per sei mesi - StefaniaFalone : Omicron, il Long Covid brucia alcune cellule del cervello: disturbi alla memoria anche per sei mesi -