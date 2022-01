Olimpiadi: Bob, storica Giamaica prenderà parte a tre gare a Pechino 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo una squadra di bob diretta a Pechino". Così la Giamaica su twitter annuncia la partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 di una squadra di bob che prenderà parte a tre gare. "Sarà fuoco sul ghiaccio, il Team Giamaica è assicurato il posto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Questa sarà la prima volta che la Giamaica si qualifica in 3 gare di bob olimpiche: bob a quattro uomini, a due uomini e mono femminile", spiega la Giamaica che ha fatto la storia anche con lo sci. "Benjamin Alexander ha fatto la storia diventando il primo sciatore Giamaicano a qualificarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo una squadra di bob diretta a". Così lasu twitter annuncia lacipazione ai Giochi Olimpici Invernali didi una squadra di bob chea tre. "Sarà fuoco sul ghiaccio, il Teamè assicurato il posto alleInvernali di. Questa sarà la prima volta che lasi qualifica in 3di bob olimpiche: bob a quattro uomini, a due uomini e mono femminile", spiega lache ha fatto la storia anche con lo sci. "Benjamin Alexander ha fatto la storia diventando il primo sciatoreno a qualificarsi ...

