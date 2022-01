Neonata abbandonata in Siberia, il termometro segnava -20 gradi: salva grazie ai cinque ragazzi che l’hanno trovata (Di lunedì 17 gennaio 2022) Qualche giorno fa cinque ragazzi hanno pensato di uscire per una passeggiata nonostante le rigide temperature che al momento segna il termometro in Siberia (ben 20 gradi sotto lo zero); lungo il cammino hanno trovato una Neonata, abbandonata al freddo e al gelo con niente più che uno straccio ad avvolgerla e un bottiglia di latte al fianco – che tuttavia era completamente svanito. I protagonisti della vicenda hanno dunque preso la bambina e l’hanno portata al sicuro. Siberia: cinque ragazzi trovano e salvano una bambina dal gelo Quest’incredibile storia di speranza si è svolta nel villaggio Siberiano di Sosnovka il giorno del Natale ortodosso; il 7 gennaio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Qualche giorno fahanno pensato di uscire per una passeggiata nonostante le rigide temperature che al momento segna ilin(ben 20sotto lo zero); lungo il cammino hanno trovato unaal freddo e al gelo con niente più che uno straccio ad avvolgerla e un bottiglia di latte al fianco – che tuttavia era completamente svanito. I protagonisti della vicenda hanno dunque preso la bambina eportata al sicuro.trovano eno una bambina dal gelo Quest’incredibile storia di speranza si è svolta nel villaggiono di Sosnovka il giorno del Natale ortodosso; il 7 gennaio ...

Advertising

FFrusina : Neonata abbandonata in una scatola a -20°: trovata e salvata da un gruppo di ragazzini - oknosureddit : Neonata abbandonata in Siberia a -20 gradi: salvata da cinque ragazzi - regynadeserto : RT @jimmomo: Abbandonata a partorire in bagno, da sola, per non prendersi un 'raffreddore'... A questo siamo arrivati... Per fortuna stavol… - Paolo78128 : RT @jimmomo: Abbandonata a partorire in bagno, da sola, per non prendersi un 'raffreddore'... A questo siamo arrivati... Per fortuna stavol… - 7TonyStark7 : RT @jimmomo: Abbandonata a partorire in bagno, da sola, per non prendersi un 'raffreddore'... A questo siamo arrivati... Per fortuna stavol… -