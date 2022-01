Milan-Spezia 1-2: finisce qui, rossoneri derubati | LIVE NEWS (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il LIVE di Milan-Spezia, gara della 22^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma a 'San Siro' alle ore 18:30: la diretta del match! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildi, gara della 22^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma a 'San Siro' alle ore 18:30: la diretta del match!

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Wazza_CN : RT @farted94: AHAHAHHAHA PAZZA INTER AMALA MILAN MERDA SIAMO NOI SIAMO NOI I SUPERTAMPONI DELL’ITALIA SIAMO NOI ORA ANDIAMO A BERGAMO A SFO… - milo035 : RT @NicoSavi: Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolar… -