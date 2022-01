Meritocrazia Italia: “Trasporti in Sardegna, il problema dei problemi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La recente emergenza sanitaria ha messo ancora più in risalto alcuni storici problemi della Regione Sardegna. Il primo è sicuramente quello relativo al piano infrastrutturale. La forte crisi ha evidenziato, infatti, non solo la necessità di ridefinire e rafforzare i sistemi logistici e le infrastrutture extra regionali, ma anche le carenze del sistema di trasporto interno alla Regione. La viabilità, i Trasporti marittimi e quelli aerei rappresentano una questione indifferibile, punto debole della Sardegna da sempre”. E’ quanto si legge in un articolo di Meritocrazia Italia pubblicato sul sito ufficiale nell’area dedicata alla Regione Sardegna. “È sotto gli occhi di tutti, infatti, lo stato di sostanziale arretratezza: dalla continuità territoriale aerea, limitata ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La recente emergenza sanitaria ha messo ancora più in risalto alcuni storicidella Regione. Il primo è sicuramente quello relativo al piano infrastrutturale. La forte crisi ha evidenziato, infatti, non solo la necessità di ridefinire e rafforzare i sistemi logistici e le infrastrutture extra regionali, ma anche le carenze del sistema di trasporto interno alla Regione. La viabilità, imarittimi e quelli aerei rappresentano una questione indifferibile, punto debole dellada sempre”. E’ quanto si legge in un articolo dipubblicato sul sito ufficiale nell’area dedicata alla Regione. “È sotto gli occhi di tutti, infatti, lo stato di sostanziale arretratezza: dalla continuità territoriale aerea, limitata ...

