Marquez, che sorpresa Test in pista a Portimao E il 2022 fa meno paura (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Oggi proviamo la Honda, la RC213 VS". Un sorriso, la tuta che non aveva potuto indossare nelle ultime tappe del Mondiale 2021, e quel numero 93 sul cupolino che parla chiaro: Marquez è tornato in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Oggi proviamo la Honda, la RC213 VS". Un sorriso, la tuta che non aveva potuto indossare nelle ultime tappe del Mondiale 2021, e quel numero 93 sul cupolino che parla chiaro:è tornato in ...

Advertising

rebeka4711 : #FinestreSulMondo a #CasaLettori La ragazzina alzò gli occhi per vedere chi stava passando davanti alla finestra,… - granatafr : RT @emmygrams2: Alla Donna che sono, un promemoria: 'Ricordati delle tue ali, ricordati di te.” G.G. Marquéz - FanfoniChiara : RT @Poesiaitalia: In verità, ci sono sentimenti che è meglio che restino nel platonico; ed è meglio ricordarli così, irreali, incompiuti, p… - DimitarVasil : RT @Poesiaitalia: In verità, ci sono sentimenti che è meglio che restino nel platonico; ed è meglio ricordarli così, irreali, incompiuti, p… - _Melamore_ : RT @Poesiaitalia: In verità, ci sono sentimenti che è meglio che restino nel platonico; ed è meglio ricordarli così, irreali, incompiuti, p… -