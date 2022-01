(Di lunedì 17 gennaio 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 22esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di mister Spalletti recuperano fondamentali pedine in vista del match che può permettere di trarre vantaggio dopo il pareggio tra Atalanta e Inter che hanno giocato in anticipo. Anche Mihajlovic recupera giocatori fondamentali per la sfida del Dall’Ara. LEUFFICIALI(3-5-2): in attesa(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas,, Lozano,. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

Advertising

gilnar76 : LIVE – Bologna-#Napoli, le formazioni: Zielinski titolare, in attacco c’è Mertens #Forzanapoli #Napolicalcio… - sportli26181512 : Bologna-Napoli LIVE, formazioni ufficiali: c'è Mertens, torna dal 1' Fabian: Il Napoli prova a rialzarsi dopo il pe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Napoli: live report, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Napoli: live report, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Napoli: live report, formazioni e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bologna

...di conoscere le sorti della partita non disputata dai ragazzi di Simone Inzaghi con ildell'... In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito. Milan -...Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: vince la Juve, ora è quarta!score Di conseguenza ...a Napoli prima di Natale? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) SI INZIA CON MILAN - SPEZIA E...Vincere per restare attaccati al treno scudetto. Dopo la sconfitta di coppa con la Fiorentina, il Napoli sfida il Bologna a domicilio e cerca punti preziosi per avvicinare l'Inter bloccata ...Diretta Live Milan-Spezia: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 22esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.