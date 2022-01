L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scuse a strettissimo giro. Sono quelle arrivate dai vertici Aia al Milan dopo gli errori compiuti dall'arbitro Marco Serra, torinese di 39 anni. errori compiuti, tra l'altro, di fronte ad Andrea ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scuse a strettissimo giro. Sono quelle arrivate dai vertici Aia aldopo glicompiuti dall'Marco, torinese di 39 anni.compiuti, tra l'altro, di fronte ad Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Aia scusa L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop Scuse a strettissimo giro. Sono quelle arrivate dai vertici Aia al Milan dopo gli errori compiuti dall'arbitro Marco Serra, torinese di 39 anni. Errori compiuti, tra l'altro, di fronte ad Andrea Gervasoni, il vice del designatore fiorentino Gianluca Rocchi, ...

