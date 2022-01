La malattia non le dà scampo | Ma il papà le salva la vita dal carcere (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un gesto d’amore di un padre verso sua figlia, anche se lui le è lontano. Una distanza che viene annullata nonostante le sbarre di un carcere che li separavano. La ragazzina soffriva di una grave insufficienza renale e c’era unica cosa che poteva salvarle la vita. L’amore di un padre verso una figlia Un rene che L'articolo La malattia non le dà scampo Ma il papà le salva la vita dal carcere proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un gesto d’amore di un padre verso sua figlia, anche se lui le è lontano. Una distanza che viene annullata nonostante le sbarre di unche li separavano. La ragazzina soffriva di una grave insufficienza renale e c’era unica cosa che potevarle la. L’amore di un padre verso una figlia Un rene che L'articolo Lanon le dàMa illeladalproviene da La Luce di Maria.

Advertising

fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - EnricoTurcato : Marco #Melandri che dice “ho preso il covid volontariamente perché non volevo il vaccino” andrebbe internato. Irr… - Corriere : «Due lavori scientifici che derivano dal nostro gruppo di ricerca dimostrano che l’impiego di antinfiammatori non s… - SimoMontecchi : RT @givemethelaurea: Io non mi capacito di chi preferisce prendersi il Covid con tutti i rischi annessi piuttosto che farsi il vaccino, com… - illoris1 : @ATSMilano ma quando vi decidete a modificare le quarantena da contatto stretto e negativi post tampone?? Non ne pa… -