Iren cresce in rinnovabili, acquista impianti fotovoltaici in Puglia per 121,5 mw (Di lunedì 17 gennaio 2022) Iren cresce nelle rinnovabili. La società ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo vincolante per l'acquisizione da European Energy del 100% delle quote di Puglia Holding Srl, tramite la propria controllata Iren Energia. La società Puglia Holding Srl controlla a sua volta integralmente 5 Special Purpose Vehicle intestatarie delle diverse autorizzazioni di costruzione e gestione dei parchi fotovoltaici di Asi Troia situati nelle località di San Vincenzo e Montevergine nella provincia di Foggia e del complesso di Palo situato in Provincia di Bari. Gli impianti di Asi Troia sono stati costruiti tra il 2019 ed il 2021 e hanno una capacità installata di 103 MW risultando il più grande parco fotovoltaico realizzato in Italia ad oggi;

