Il Pensiero di don Bosco per oggi 17 Gennaio 2022 – Video (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Portate i vostri interessi alla banca della Madonna”. Caro Don Bosco, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con l’aiuto di Maria, tuo entusiasta collaboratore L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Portate i vostri interessi alla banca della Madonna”. Caro Don, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con l’aiuto di Maria, tuo entusiasta collaboratore L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

TeatroManzoni : «..una terapia di gruppo. Due ore di spensieratezza [..] ma sul filo di un pensiero che riguarda l’essere umano e l… - Alessandro_051 : Un'ultima cosa prima di andare a letto Francesco scusa ma cosa c'entra Paolo Brosio con don Mazza e l'Esorchista.… - giusnico19511 : Da anni conosco anche se non di presenza, DON PAOLO FARINELLA, prete di Genova e condivido il suo pensiero, tant'è… - lucaddi : DON'T FUCK COL PENSIERO LO PERCEPISCO - eykastikos : @deadhovrs Chiedo venia, non voglio che il mio tweet sia passato come giudizio o insulto del tuo pensiero, l'ho sol… -