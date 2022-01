Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 17-21 gennaio 2022): Veronica indaga sul passato di Ezio e Gloria (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Paradiso delle Signore - Massimo Poggio e Valentina Bartolo La proposta di matrimonio che Ezio (Massimo Poggio) ha fatto a Veronica (Valentina Bartolo) rappresenta tutt’altro che un lieto fine, perchè i problemi per la nuova coppia de Il Paradiso delle Signore sono appena iniziati. La donna, infatti, ha capito che il futuro marito le nasconde qualcosa circa i suoi rapporti con Gloria (Lara Komar) e indagherà sia tra le sue cose che in casa della rivale, dopo essersi impossessata delle chiavi. I dettagli nelle anticipazioni delle puntate della soap in onda da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio 2022 alle 15.55 su Rai 1. Il Paradiso ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il- Massimo Poggio e Valentina Bartolo La proposta di matrimonio che(Massimo Poggio) ha fatto a(Valentina Bartolo) rappresenta tutt’altro che un lieto fine, perchè i problemi per la nuova coppia de Ilsono appena iniziati. La donna, infatti, ha capito che il futuro marito le nasconde qualcosa circa i suoi rapporti con(Lara Komar) e indagherà sia tra le sue cose che in casa della rivale, dopo essersi impossessatachiavi. I dettagli nellepuntate della soap in onda da lunedì 17 a venerdì 21alle 15.55 su Rai 1. Il...

