I film di Valerio Zurlini al cinema | omaggio a un grande regista dimenticato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo Robert Altman, Ernst Lubitsch e Francois Truffaut, tre pesi massimi della storia del, un po’ a sorpresa la rassegna della Cineteca Nazionale “XX secolo, l’invenzione più bella” rende un un giusto e doverosoa unitaliano troppo spesso. Da oggi, al Quattro Fontane per chi si trova a Roma, ma anche in altre sale del Circuito, si potranno godere di nuovo sulschermo pellicole divalore come La ragazza con la valigia, Cronaca familiare e La prima notte di quiete. Classe 1926,nasce a Bologna dove si iscrive a Giurisprudenza che studia solo per far contento il padre. La sua vera passione sono la storia dell’arte e la letteratura: ...