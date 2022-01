Guida al fantacalcio, i nostri consigli sulla Juventus (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una stagione complicata quella dei bianconeri, che stanno vivendo un periodo delicato per ciò che concerne la Serie A, oltre che le prestazioni. Fino ad ora infatti, né i tifosi e né la società, possono essere soddisfatti del rendimento della Juventus, sebbene la Guida di Massimiliano Allegri sembrava poter dare una sterzata. Con il quinto posto in classifica, la società bianconera si appresta a vivere la seconda parte di stagione senza lavorare ai colpi in entrata, seppur sembra ce ne sia bisogno. Sembra invece facile intuire qualche colpo in uscita, anche con una rosa non proprio competitiva. Di seguito 11contro11 analizza in chiave fantacalcio i consigli sulla Juventus. consigli fantacalcio Juventus: il mercato Dopo aver sollevato ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una stagione complicata quella dei bianconeri, che stanno vivendo un periodo delicato per ciò che concerne la Serie A, oltre che le prestazioni. Fino ad ora infatti, né i tifosi e né la società, possono essere soddisfatti del rendimento della, sebbene ladi Massimiliano Allegri sembrava poter dare una sterzata. Con il quinto posto in classifica, la società bianconera si appresta a vivere la seconda parte di stagione senza lavorare ai colpi in entrata, seppur sembra ce ne sia bisogno. Sembra invece facile intuire qualche colpo in uscita, anche con una rosa non proprio competitiva. Di seguito 11contro11 analizza in chiave: il mercato Dopo aver sollevato ...

