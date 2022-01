Fòcara di Novoli | nella notte Alta sedici metri

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle otto di ieri sera laè stata accesa, in piazza Tito Schipa (immagine tratta da video di RadioOK). Per l’interadi Sant’Antonio Abate è andato avanti l’incendio della piramide di fascine di legno. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

BortoneMauro : Il fascino del fuoco nella notte di Sant’Antonio abate: accesa a Novoli la Focara - michispagn : Lo spettacolo surreale della #Focara di #Novoli in #salento oggi #16gennaio é un po' come #Sanremo2022 #Sanremo Si… - michispagn : Uno spettacolo surreale quello della #focara di #novoli #2022NewYear #16gennaio - ematr_86 : @fefedegio la ditta dei fuochi pirotecnici era la 'Pirotecnica Padovano' di Genzano (Potenza) insieme alla 'Multime… - ematr_86 : -

- E' il giorno dell'accensione della grande Focara dedicata a S. Antonio realizzata in piazza Tito Schipa a. Un momento di grande devozione e partecipazione che quest'anno, a causa del Covid, dovrà essere però senza il pubblico. Per consentire a tutti di poter assistere allo spettacolo da casa ...16/01/2022 - 11:01 Nella serata del 16 gennaio 2022(Lecce) accende i riflettori sulla Focara di Sant'Antonio. L'evento, però, sarà visibile sono in TV, dato che non sarà possibile l'accesso al pubblico per i motivi ormai noti legati alla ...