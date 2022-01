Di cosa si parlerà nella plenaria del Parlamento europeo a gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal 17 al 20 gennaio il Parlamento europeo si riunisce nella sua sessione plenaria a Strasburgo. Un momento chiave nel 2022 dell’Unione europea: verrà eletto il nuovo presidente dell’assemblea per i prossimi due anni e mezzo di legislatura. Prima di iniziare i lavori veri e propri e discutere i temi più importanti, però, l’EuroParlamento aprirà la sessione di lunedì 17 gennaio alle 18 con un omaggio all’ex presidente David Sassoli, venuto a mancare lo scorso 11 gennaio a 65 anni, a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato. Elezione del presidente Sempre lunedì inizierà la procedura per eleggere il nuovo presidente del Parlamento europeo. Per vincere serve la maggioranza assoluta dei voti validi espressi a scrutinio ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal 17 al 20ilsi riuniscesua sessionea Strasburgo. Un momento chiave nel 2022 dell’Unione europea: verrà eletto il nuovo presidente dell’assemblea per i prossimi due anni e mezzo di legislatura. Prima di iniziare i lavori veri e propri e discutere i temi più importanti, però, l’Euroaprirà la sessione di lunedì 17alle 18 con un omaggio all’ex presidente David Sassoli, venuto a mancare lo scorso 11a 65 anni, a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato. Elezione del presidente Sempre lunedì inizierà la procedura per eleggere il nuovo presidente del. Per vincere serve la maggioranza assoluta dei voti validi espressi a scrutinio ...

