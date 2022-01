Clizia Incorvaia prepara il borsone per l’ospedale | “La pancia si è abbassata”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca ancora un po’ per il parto dima lei è quasi sicura che il bebè nascerà prima. Questa mattina ha notato che lasi è, ed è un chiaro segno che forse manca davvero meno del previsto. Non ha la certezza, è ovvio, ma nel dubbioil. E’ arrivato il momento di organizzare tutto per l’arrivo del piccolino e come promessolo fa con i suoi follower. E’ alla 34esima settimana, è in ogni caso il momento giusto perre ilper, il necessario per lei e per suo figlio. “Mi sento che bebè nasce prima… Poi vedremo magari mi fa aspettare un sacco” confidanelle sue stories....