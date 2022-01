Basket | Eurolega | l’Olimpia Milano ospita l’Alba Berlino in un match da non fallire

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Si disputa domani sera il recupero delvalevole per la diciottesima giornata die l’AX Armani Exchangenella rivincita delperso di misura in Germania poche settimane fa. E per i ragazzi di Ettore Messina l’occasione per dimenticare Pesaro e accorciare il divario con la vetta della classifica.attualmente è sesta in classifica, con 11 vittorie e 6 ko, ma ha treda recuperare e batteresignificherebbe agganciare Olympiacos, San Pietroburgo e Cska Mosca e avvicinare la coppia spagnola formata da Barcellona e Real Madrid. Melli e compagni, però, sono reduci dal brutto ko in campionato con Pesaro e dovranno limare gli errori e le distrazioni in terra ...

Advertising

newsfresche : RT @OA_Sport: Basket femminile: Schio e Venezia si ritrovano con le partite della settimana di Eurolega rinviate - Luxgraph : Eurolega, Milano-Kazan si giocherà il 1° marzo - OA_Sport : Basket femminile: Schio e Venezia si ritrovano con le partite della settimana di Eurolega rinviate - Betaland_it : RT @betalandclover: #Eurolega ??Milano-Alba Berlino: l'#Armani cerca vendetta contro i tedeschi #pronostici #basket - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #Eurolega ??Milano-Alba Berlino: l'#Armani cerca vendetta contro i tedeschi #pronostici #basket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

... una vera e propria scuola diche ha forgiato negli anni recenti talenti come Rudy Fernandez e Ricky Rubio. Il palmares degli spagnoli recita 4 campionati spagnoli, un'e un'EuroCup, ......e autostima (data anche dal successo appena arrivato in casa del Barcellona in) i ... se hai intenzione di avvicinarti al mondo del betting online, informati prima su una guida scommesse...Si disputa domani sera il recupero del match valevole per la diciottesima giornata di Eurolega e l’A|X Armani Exchange Milano ospita l’Alba Berlino nella rivincita del match perso di misura in Germani ...Brutte notizie in casa Fenerbahce: il capo allenatore Aleksandar Djordjevic (vecchia e illustre conoscenza dell'Italia cestistica) è infatti risultato positivo a un test e non potrà essere in panchina ...